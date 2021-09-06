政Whats噏：貝鈞奇自爆東奧日行二萬步　團長只得兩隻「兵」？

東京奧運雖然已經完結，但運動熱潮席捲全港！香港東京奧運代表團團長貝鈞奇對港隊成績喜出望外，認為展示咗運動員堅毅嘅精神，都證明咗過去投放喺運動上嘅資源都係無白費到嘅。原來佢都有做運動㗎，仲喺東京時每日行差唔多兩萬步添！究竟點解呢？

貝鈞奇早前出席網台節目，講到點樣將運動普及化時，貝就自爆好鍾意行路，平時就算大熱天都可以着住西裝由灣仔行去中環。而佢喺奧運期間都日行二萬步，原來因為由選手村宿舍搭車去主場館，行去車站條路都幾長下，加上司機好多都係義工唔係太熟路，未必能夠直接送佢哋到場館，所以咪要周圍行嚟行去囉！不過，佢都好樂意行路嘅，只係有時曬啲啫！

對於有指香港運動員嘅醫療輔助人手緊張，佢就話運動員人數多咗，資源分配自然要再檢討同安排。佢話東奧團隊都好辛苦，全職喺辦公室工作嘅同事只得兩個人，因為想主力將其他人手用於醫療團隊。佢仲講笑話佢身為團長都係得兩隻「兵」啫，而嗰兩位同事要由朝早7點忙碌到夜晚11點，都真係辛苦晒佢哋喇！

被問到點樣解讀羽毛球一哥伍家朗嘅黑色球衣事件，佢坦言當時見到伍嘅黑色球衣都窒咗窒，但好快佢都發現有唔少國家嘅羽毛球球衣都無印上國徽或者區徽，只係背後寫上名字以及代表地區，而呢啲伍家朗亦都有做齊。不過引起社會熱烈討論，佢話事後都有同各體育總會商量，希望服裝可以統一啲。