本港去年有近3700宗結核病呈報個案 比率為每10萬人49宗

結核病會在患者咳嗽或打噴嚏時於空氣中散播。

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布2020年香港結核病呈報個案數字，胸肺服務在2020年共接獲3,699宗（臨時數字）結核病呈報個案，呈報率為每10萬人有49.3宗，而耐多藥結核為低於1%。

在2020年的結核病呈報個案中，年齡介乎3歲至24歲，處於一般就學年齡的個案佔182宗。同年，校園共出現7宗個案組群，個案總人數為14。

今年1月至6月，校園共出現4宗個案組群，涉及總人數為10人，由2至4宗個案組成，當中有2宗耐多藥結核個案，並已接受有效的藥物治療。

衞生署發言人指出，縱使過去數十年，香港的結核病呈報率持續顯著下降，惟結核病在本港仍然相當普遍，組群個案在校園亦時有發生，大多因結核病潛伏期偏長，患者較遲出現病徵及延遲求診，以致病例未能被及早發現。

發言人續指，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播，若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染，但一般而言，與病人長時間接觸才是有效傳染的最重要條件。