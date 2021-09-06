21個地方納入強檢公告　包括機場貴賓室

​政府今晚(6日)公布，因發現一宗由海外地區抵港、而患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，當中涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的14個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株而曾於香港居住的非本地確診個案，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士需再次檢測，已完成新冠疫苗接種的人士亦須檢測。另由於5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，因病徵相似，有4間學校及1間學校的指明級別亦被納入強制檢測公告。衞生防護中心會直接向學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包，已完成疫苗接種人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，昨日(5日)公布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，地址應為香港新界天水圍天恩路18號嘉湖海逸酒店第二期。任何在8月14日至15日曾身處該地方的人士須於周三(8日)或之前接受檢測。受檢人士若在上周六(4日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強檢公告規定。

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪的地方

1. 在8月15日至20日曾身處紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室寶益珠寶有限公司逗留超過一小時的人士；

2. 在8月24日上午8時至上午10時期間曾身處大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近 1 號閘口)的人士；

3. 在8月23日下午3時至6時期間曾身處觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 4樓L4-19號舖錦麗的人士；

4. 在8月22日下午3時至6時期間曾身處九龍塘羅福道9號異風情精品酒店的人士；

5. 在8月22日下午4時至8時期間曾身處九龍塘達之路80號又一城的人士；

6. 在8月21日下午7時至10時期間曾身處將軍澳康城路1號康城商場3樓353B號舖陳勤記鹵鵝飯店1948的人士；

7. 在8月18日至20日上午7時至上午10時期間曾乘搭任何由將軍澳工業邨開出往尖沙咀東路線號碼796X的新巴巴士的人士；

8. 在8月18日至20日下午6時至9時期間曾乘搭任何由尖沙咀東開出往將軍澳工業邨路線號碼796X的新巴巴士的人士；

9. 在8月17日下午3時至6時期間曾身處觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓9-11號舖泰坊的人士；

10. 在8月17日上午11時至下午2時期間曾身處塘律倫街1號漫春天精品酒店的人士；

11. 在8月17日上午10時至中午12時期間曾身處西貢普通道72 &74號地下及1樓Cozy Coffee的人士；

12. 在8月16日下午7時至10時期間曾身處觀塘觀塘道418號創紀之城5期APM 4樓L4-19號舖茶木‧台式休閒餐廳的人士；

13. 在8月16日上午11時至下午2時期間曾身處將軍澳康城路1號The LOHAS康城2樓203號舖譽居的人士；及

14. 在8月15日下午8時至11時期間曾身處將軍澳康城路1號The LOHAS康城3樓333號舖京滬‧佳餚的人士，

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 在8月27日上午7時30分至上午11時30分期間曾身處跑馬地體育道3號香港足球會2樓香港足球會咖啡廳的人士；

2. 在8月27日上午6時至上午8時期間曾身處灣仔摩理臣山道9號天樂廣場7樓Pinnacle Performance的人士，

以上人士須於周三或之前接受檢測。受檢人士若在上周六至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

C. 其他

1. 任何在8月24日至今日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於本周三或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五(10日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在上周六至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 香港新界元朗牡丹街 23 號康德閣地下及 1 樓鄰舍輔導會元朗幼兒園

(2) 香港新界元朗朗日路 8 號形點 II 3 樓 L3 號鋪太陽島英文幼稚園(元朗分校)

(3) 香港新界新界大埔富善邨基督教香港崇真會安仁幼兒學校

(4) 香港新界馬鞍山西沙路 599 號 1 樓英基國際幼稚園 (烏溪沙)

2. 在8月24日至今日期間於香港九龍深水埗長沙灣道555號聖公會基福小學就讀四年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於周三或之前接受檢測。受檢人士若在上周六至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。