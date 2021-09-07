東方日報A1：食署裝天眼唔用　放生垃圾蟲

垃圾圍城仍舊纏港，但無能廢官「扮盲」看不到！食物環境衞生署兩年前起在全港各區共安裝275支「天眼」，全天候監視捉拿垃圾蟲。該計劃迄今耗資了3,200萬元，但該署卻「有眼不用」，將其中45%的「天眼」停止運作，更主動在官網公布停運「天眼」的地點，猶如「自廢武功」，當中元朗、屯門、荃灣、葵青等區停運比例最多，結果重新吸引缺乏公德心人士在後巷及路邊傾倒垃圾，廚餘、紙皮、爛單車「應有盡有」。議員及街坊炮轟食環署有天眼不用，淪為紙老虎，白白浪費公帑。

食環署網絡攝錄機計劃下的275支「天眼」分布於全港18區。根據食環署網頁資料顯示，當中125支已經停運，而元朗區的停運比例最多，74支「天眼」有62支停運，比例達83%；其次是葵青區，15支「天眼」有10支停運，比例達66%；荃灣、屯門、深水埗的停運比例亦分別達60%、52%及43%。

東網記者昨根據名單走訪多區，發現停運「天眼」位置有垃圾堆積。其中，長沙灣道171號後巷，現場未見有「天眼」，估計已被當局拆卸，但該處衞生環境惡劣，堆滿大量雜物，包括紙皮、煮食爐及廢棄單車等，而記者僅於該處逗留約10分鐘，已發現有街坊胡亂棄置家居垃圾，包括食物殘渣及沐浴露等，惹來不少烏蠅覓食。

居住在當區近60年的陳先生指，該處向來堆滿垃圾，即使早前裝有「天眼」，但附近街坊已習慣亂拋垃圾，難以改善衞生問題。途經該處的馮先生則指，食環署拆除「天眼」後，後巷仍有不少垃圾，反映該署打擊亂拋垃圾不力，「裝完又拆」十分浪費公帑，而且他在附近不時發現有老鼠出沒，垃圾桶亦時有爆滿。

荃灣大陂坊停車場外的「天眼」亦被拆走，但竟然有人在「天眼」機箱旁邊棄置數袋建築廢料，包括石屎、磚塊和廢棄坐廁，附近亦有咖啡罐、煙頭散落一地。另一攝「天眼」停運地點，大角咀角祥街、惠安街交界行人路，有20至30袋垃圾被隨意棄置於馬路上，垃圾袋堆積成一座小山，記者亦見到有人於該處亂拋垃圾。

「天眼」停運令垃圾山死灰復燃，同時民間要求打擊垃圾黑點，當局亦置若罔聞。九龍城區議員何顯明表示，區內朗德道有一垃圾黑點存在已久，他曾多次向食環署提議於該處安裝「天眼」，但該署拖延多時，只稱仍在研究中。

議員葛珮帆批評，食環署公開「天眼」停運名單是「敷衍市民、只為交功課」，因為多區均有衞生黑點卻長久沒有改善，反映食環署在處理衞生問題上有所怠慢。她質疑食環署停用「天眼」是否只是「懶得睇」，根本無心解決問題，狠批「有『天眼』都不用，白白浪費公帑」，令市民失望。

食環署回覆指，若安裝攝錄機後個別地點的非法棄置垃圾情況有明顯改善，該署會停止該地點攝錄機的運作，並會按區議會提議的優次，在新地點安裝及調動攝錄工作。