食環署天眼3年捉3000名車主垃圾蟲　無阻行人照舊亂拋垃圾

屯門建隆街的天眼仍在運作，但形同虛設。(林敏思攝)

食環署安裝「天眼」捉垃圾蟲，過去三年檢控近3000名亂拋垃圾的車主，但對於並沒有駕車而又亂拋垃圾的行人，卻奈何不得。學者批評計劃作嚇力不足。

食環署表示，在2018年、2019年及2020年，分別根據「天眼」錄像對做出非法棄置垃圾行為的車輛車主作出265宗、799宗和1880宗檢控，當中分別有260宗、771宗和1286宗個案被定罪。

「天眼」捉垃圾蟲的方法，早年已被外界質疑成效不彰，因為「天眼」能拍攝到車牌，能針對性打擊駕車亂拋垃圾的車主，但「天眼」並無人臉識別，對亂拋垃圾的行人卻如「老鼠拉龜」。

東網記者昨巡視的荃灣大陂坊停車場垃圾黑點，有街坊稱經常見到有人用餐後就往該處隨手丟棄食物殘渣，亦不見有任個人被檢控，猶如「無王管」。記者昨晚亦於屯門建隆街垃圾收集站外公眾地方位置巡視，該處的「天眼」雖然仍在運作，但實情形同虛設，該處有大量舊冷氣機、舊雪櫃、大型傢俱、雜物堆積如山。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，該計劃明顯成本效益低，應檢視是否合適作阻嚇非法棄置垃圾之用，而且食環署亦要解釋為何攝錄機對行人的撿控作用不足，不然只是浪費資源，成效不大。