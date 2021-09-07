垃圾徵費最遲2023年中實施　環保署認執法難滴水不漏

拖足15年的垃圾徵費草案近日終獲通過，政府確認目標在2023年年中起徵費。對於外界擔心立法後三無大廈會出現亂拋垃圾情況，造成衞生隱患，環保署承認，難以滴水不漏地執法，會加強在黑點巡查，並會在垃圾站附近安裝閉路電視，加強阻嚇。環團批評政府做法消極，認為現屆政府必須在任期內做好準備工夫，免得要下任政府收拾爛攤子。

政府一直未有公報具體實施垃圾徵費的時間表與詳情，令不少關注團體憂慮法例會否無疾而終。環境保護署副署長陸嘉健指，考慮到疫情影響下的經濟狀況，若短期內實施會增加市民負擔，並不合適，但透露政府內部以2023年年中為死線，望法例可在此前實施。

被問到如何處理全港現時約5,300幢三無大廈的垃圾收集問題，陸指將會在法例實施後成立減廢辦公室，研究執法策略，例如在垃圾站附近安裝閉路電視，形式如現時打擊非法傾倒工業廢料一樣，又會透過應用程式接收舉報，但他坦言若要做到「通街走去拉人，係唔可能」，只可盡量針對違規黑點執法，例如三無大廈、偏遠鄉村等。他又指，當局會在18個月準備期內加強教育宣傳，又會盡量在垃圾黑點附近設立回收點，方便市民回收，並在法例生效後6個月設立適應期，執法以警告為主，意味三無大廈隨時繼續「無王管」。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強對政府做法消極感失望，他認為三無大廈是難題，但亦可透過設立方便的回收與棄置網絡，例如回收點設置在2分鐘路程內，並加入鄰舍活動吸引基層參與。他又指，廚餘問題是政府死穴，因為配套仍有待設立，他警告若政府未有解決好問題，只協助商家收集，基層市民回收廚餘則未有配套，變相逼市民將付費棄置廚餘，會惹來社會怨言，他點名批評環境局局長黃錦星，指對方別以為通過垃圾徵費是交了功課，要在任期內做好準備工夫，免得要下一任收拾爛攤子。