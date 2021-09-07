政府明年起就生產指定膠袋招標　並會加入防偽特徵

為了預備垃圾徵費實施，政府將於明年開始就生產指定膠袋招標，估算全港家庭連公商戶每天棄置300至400萬個膠袋，料由6至8間廠每月生產共9600萬個膠袋，政府會加入防偽特徵讓市民識別。

都市固體廢物收費修訂條例草案終獲立法會3讀通過，市民在法例實施後，需要使用指定膠袋棄置垃圾，否則會被票控。環保署首席環境保護主任胡勁欣表示，政府傾向使用低密度聚乙烯（LDPE）製成的膠袋，膠袋會分3層，中間一層是由50%回收再造膠，因LDPE較有彈性，難以讓硬物刺穿，另又會加入防偽特徵，如署方會自己設計特別的字樣、印上QR二維碼、並印上特別號碼註明哪一間廠的哪一個批次。

胡勁欣指政府估計，全港290萬個家庭，假設7成會使用垃圾袋，即每日會棄置約200萬個，連同40萬個酒店、時裝店的工商戶每日棄置約100萬個膠袋，料本港每日需要300至400萬個膠袋。現時政府的指定垃圾袋收費設定為每公升0.11元，垃圾袋會分為9種大小，由3公升至100公升不等。由於不同大小的膠袋，要由不同機器生產，故政府料會在下年前後，分兩批招標，當中包括6至8張合約，政府在本年4月向不同的生產商、廠商收集意向書，有30多個單位表示有興趣，並有9成多的廠商有類似經驗，料每月每1間廠可生產900至1200萬個指定膠袋。市民可於超級市場、便利店、油站等4,000個獲授權的銷售點購買。