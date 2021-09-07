Dr.東：營養不均易攝過多糖分　水果減肥法恐適得其反

水果美味又健康，坊間流傳水果減肥法，甚至以水果代替主食減肥，但營養師提醒水果熱量低，只進食水果會造成營養不均，有機會引發多種疾病；若過量進食更有可能攝入過多糖分，提醒愛美人士小心減肥不成反變增肥，建議可將水果當下午茶代替零食，或早餐時候喝一杯水果奇亞籽奶昔，既健康又有營養。

減肥是愛美女士的終身使命，其中一種流行的減肥法為水果減肥法，一餐只吃一個蘋果來果腹。註冊營養師陸蕙華表示，水果熱量低，以拳頭大小的中型蘋果爲例，一個只有95至100卡路里，體重自然容易減。不過，水果卻缺乏人體所需的部分營養，包括蛋白質及脂肪，故不能單靠生果支撐身體的運行。

再者，若餐餐都只吃水果，會讓身體攝取的營養不均衡，令人容易疲弱、疲倦、全身無力，甚至有機會影響新陳代謝，故並不建議以水果代替正餐，建議將水果安排在「餐與餐之間吃」，例如在下午茶時分以生果代替零食，則可幫助消化、排便，還能增加飽足感。

至於水果的選擇以及分量，也需要嚴格挑選，因不同水果所含的熱量及糖分不同，若進食過多，減肥不成反變增肥。陸蕙華指出，以牛油果爲例，每100克則有160卡路里，每100克榴槤亦有147卡路里，對比於同樣100克的富士蘋果卻只有58卡路里。減肥人士需要避免進食過多分量的熱量高水果，包括榴槤、椰子及牛油果等，建議挑選水果以原型為主，並找熱量較低的水果，例如蘋果、奇異果、藍莓、瓜類水果，並進食合適的分量，一般成年人，每餐分量可進食如拳頭大的中型水果，半條香蕉，以及半碗切粒水果等。

早前流行韓國ABC果汁，即由蘋果（Apple）、紅菜頭（Beet）和紅蘿蔔（Carrot），製成的果汁做早餐減肥。陸蕙華認爲，不建議經常飲用果汁代替水果，因水果榨汁後會流失纖維以及缺乏其他營養，陸蕙華建議可將水果與奶昔、奇亞籽或麥皮一起攪拌進食，豐富營養纖維。至於乾果或果脯則含過多添加劑或糖分，不建議減肥人士進食。