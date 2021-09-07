Mu變種威力強　疫苗功效打折扣　許樹昌：潛伏期等數據未明

本港6月起出現3宗Mu變種新型冠狀病毒輸入個案，患者分別從哥倫比亞及美國抵港，由於Mu病毒有免疫逃脫特性，專家擔心或令新冠疫苗失效。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(7日)在電台節目表示，雖然目前涉及Mu病毒的個案，佔全球病例只有0.1%，但已傳播至約40個國家地區，他亦承認該病毒會減低疫苗保護功效。

許表示，Mu病毒傳播力雖不及Delta，但目前個案在全球分散，而就Mu的潛伏期和殺傷力等，暫時仍未有詳細研究數據，他認為Mu病毒未到值得擔心的級別，最重要是病毒無流入社區，但他指公眾如想知道更多涉及變種病毒資料，當局可以考慮適時公布資訊。

有專家早前表示，Mu變種病毒株目前未知是否比Delta更具傳染力，但根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y、E484K及P681H。參考其他變種病毒，如果這些位置出現突變，肯定會影響疫苗產生的中和抗體水平，削弱疫苗的保護作用。