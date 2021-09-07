融入創意經濟環保　卓峰皮具護理專門店巧手維修歷久常新

皮具用舊了，很多人以為除了棄掉就別無他法，但懂得維修的話，舊物也能變回新的一樣。有「名牌皮具醫生」之稱的鄭卓峰博士就是這方面的專家，擁有逾38 年名牌維修經驗，於中環開設卓峰皮具護理專門店（下稱卓峰），各式皮具產品的「奇難雜症」都難不到他，至今已維修超過50 萬件皮具，贏盡口碑。卓峰於《東方日報》及《on.cc東網》所舉辦的「超卓企業大獎」獲得「超卓創意環保企業大獎」，證明其實力得到認同，同時於業務中融合創意，為環保作出貢獻。

鄭博士於82年開始皮鞋維修工作，由學徒做起，到90年代增設手袋維修、翻新及染色等服務，後來開設特許經營店，再自立門戶開設卓峰皮具護理專門店，創下香港一站式皮具維修保養之先河。他回憶道：「頭兩年真的很辛苦，要慢慢儲客，漸漸有很多回頭客，加上有客人介紹給朋友，生意漸上軌道。」對於今次獲獎，鄭博士表示十分開心：「這是對我們產品及服務一個專業的肯定，翻新的過程其實加入了很多創意，將舊的手袋改變顏色，甚至改款，盡量令手袋可以重新再用，為環保出一分力。」卓峰自設工場，維修範圍包括皮具、皮鞋或皮褸，不論是破爛、褪色、發霉等狀況，經鄭博士的巧手維修後便可回復原貌。過程絕不噴漆，由人手逐部分上色，主要選用法國材料，顏色多達百多種，連較冷門的顏色如螢光黃、螢光綠、金屬色等都有。漆皮轉色亦是由他始創，效果令很多人以為手袋是全新的。此外金屬鍍色技術亦冠絕同行，電鍍扣經過打磨及翻新後，好像新的一樣，不喜歡原色的話，金可以變銀、黑亦可。而卓峰早於80年代初已跟多間名牌時裝店合作，現時更是多間國際品牌的御用維修商， 可見其技術得到認同。

坊間近年湧現了不少同類業務，面對挑戰，卓峰如何突圍而出？「其他公司可能只維修一個種類，例如有些只維修鞋但不維修袋，有些只做維修不提供翻新，我們的服務較全面。」除此之外，鄭博士凡事親力親為亦是得到顧客歡心的原因，他每天在舖頭助陣十多小時，希望接觸多些客人，過程中了解他們的使用習慣，並教導如何保養及護理皮具。此外又可知道皮具背後的故事，將破舊的皮具拿來維修，證明該件皮具對客人來說別具意義。「我記得有位女士帶了媽媽生前常用的手袋來，即使外表很殘舊但依然希望翻新，並表示只想留作紀念不會再使用……看到她如此有心，我能幫上忙也感到很開心。」鄭博士說。

香港天氣潮濕，很多人懶於打理皮具，日子久了便很易會發霉，鄭博士建議買回來就要立刻做防水、防污及防霉保護，之後定期清潔，就算不小心弄污或弄濕了，污漬及水痕都容易清除，皮革更會愈用愈有光澤。他推出了一系列自家品牌的皮具護理用品，在家中也可作簡單保養：「一般手袋如果經常使用會容易磨損刮花，護理方法也很簡單，可以唧少許皮膏，在刮花的地方打圈，刮痕就會不見了。」雖然現今物質富裕，但鄭博士覺得每件皮具都有歷史，尤其昔日皮具價格高昂，老一輩會分外珍惜：「想深一層，新皮具最後亦會變舊，何不將舊的翻新，轉個顏色當新袋使用。除了節省金錢外，亦可達到環保減廢之效， 更可延長皮革的壽命。」鄭博士希望將這個技術傳承下去，於是在內地開設了皮具培訓技術學校，教授基本的皮革知識、維修及染色技巧等，同學畢業後可自設公司或加入卓峰的團隊，「拯救」更多有故事的皮具，達成他的「心愛皮具、歷久常新」經營理念。