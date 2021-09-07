悅榕莊全線停業　消委會接逾千宗查詢投訴　有苦主損失42萬元

卓悅美容有限公司旗下的美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」日前突然全線停業，涉及約千名顧客受影響。消費者委員會今日(7日)表示，截至昨日(6日)共接獲823個查詢，及327宗相關投訴個案，主要涉及未能與該公司聯絡以追討損失，而牽涉的平均金額約為3.6萬港元，較一般美容服務投訴的平均金額2.5萬港元為高，目前最高1宗牽涉金額達42萬港元。

消委會強調，在收到投訴後已即時與各方聯繫，包括與美容集團負責人了解股權問題，並與業界商會代表接觸，透過商會網絡敦促相關股東清楚交代其營運情況，同時亦即時啟動與海關的通報機制，讓執法機關審視相關投訴個案有否觸犯《商品說明條例》，如有需要採取執法行動，保護消費者權益。

消委會提到，儘管在新冠疫情下，美容院於過去1年多以來停業多時，惟消委會今年首7 個月仍接獲581宗涉及美容服務的投訴，認為情況令人關注。會方強調多年來推動強制性冷靜期的立法，就指定預缴式消費的服務行業，設立不少於7天的強制性冷靜期，讓消費者在指定時限內取消交易，有關立法已獲政府接納倡議及已完成公眾諮詢，會方期望強制性冷靜期的相關條例能早日提交立法會討論及通過，若冷靜期能成功立法，對廣大消費者的權益有更大的保障。

此外，由於醫學美容涉及射頻或高能量等療程，具有相當風險，本會認為有需要全面立法規管醫學美容療程，清晰定義「醫療美容」，建立一套完整的牌照制度，規管銷售手法，並引入冷靜期及申訴機制，以進一步保障消費者。