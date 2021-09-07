現任區議員周五起分4批宣誓　港府今發函通知　拒出席將失議席

政府要求區議員宣誓效忠特區及擁護《基本法》，今日(7日)終有眉目，當局今日將陸續分發宣誓邀請函予現任區議員，有關人士須確認出席，否則將失去區議員資格。宣誓儀式會分4批進行，首批為港島區議員，將於本周五(10日)假北角社區會堂舉行首場儀式。政府又透露479名區議員當中，有260人自行辭職，另有8人因拘禁及離開香港而失去議席，現時有211名現任區議員需要宣誓。

政府表示，為落實基本法104條及《港區國安法》第6條對於公職人員宣誓規定，區議員需要宣誓，擁護《基本法》及效忠特區。宣誓有正面及負面清單，監誓人是民政事務局局長徐英偉，宣誓人要真誠信奉誓言，如有違法行為會轉交相關機關。

至於未能符合宣誓的人會即時失去議席，立法時已考慮到區議員的民選性質，故需時研究。有關人士須在五星旗及區旗面前宣誓，亦有衣著等要求，宣誓後不會即時公布是否有效，之後會通知有效區議員繼續擔任。若懷疑宣誓不能信納會有機會要求有關宣誓人申述，並由監誓人視察其申述結果。

負責監誓的民政事務局局長徐英偉表示，區議員酬金安排根據酬津指引處理，並由喪失議員資格的當日起立即停止發放，過往若違反誓言亦不會獲得償還，重申不同情境有不同處理方法，要視乎是否符合宣誓的正負面清單。

談及區議員辭職潮，徐認為「最好問返佢哋(區議員)點解？」，若牽涉違法行為就要轉交執法機構跟進，若故意明顯忽略誓言，即等同拒絕宣誓，會視乎條例是否取消其議員資格。徐指出若有人宣誓後違反效忠特區及《基本法》，亦可透過《區議會條例》79條跟進。至於部分留任區議員若有國安法案件在身會否被邀請宣誓，徐指監誓人要確保宣誓進行，簡單而言會邀請所有現任區議員，但要視乎視乎正負面清單，會參考不同因素，有需要會詢問法律意見。

徐重申宣誓是簡單直接，形容「平生不做虧心事、半夜敲門也不驚」，屆時會發新聞稿列出符合資格的議員，有問題會作跟進。若地區未能選出主席，政府人員可根據會議常規，或者先主持會議讓議員選出主席，又稱問題將來值得研究探討。