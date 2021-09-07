支聯會拒向警方呈交資料恐違法　港府：不宜自稱公民社會組織

支聯會早前因「結束一黨專政」綱領被外界質疑涉違《港區國安法》，該會因公然拒絕向國安處提交資料，遭警方及保安局嚴正警告。支聯會今午(7日)將到警察總部向警務處長蕭澤頤遞交信件，回應國安處要求常委提交資料和相關證明。支聯會副主席鄒幸彤強調，信件只是回信，並非要向國安處提交資料，而是交代拒絕提交資料的原因。

港府今早就事件表示，執法部門依法辦事，國安法亦有使用條款的詳細說明，必須有法必用，否則難以維護國家安全及發展利益。若有人認為公民社會就不需遵守法律是錯的觀念。公民精神是依法，不能鼓吹「違法達義」的歪理，重申公民社會的人都需要守法，而香港亦有獨立司法系統，最終是否違法，所有證據都會在法庭呈現及作出裁決。若任何人公然、公開指不會遵守法律就不能稱之為公民社會的組織。

警方早前運用《港區國安法》實施細則附表5的權力，要求支聯會提交資料，並解說「外國及台灣政治性組織代理人」的法律定義 ，即如果一個團體受外國政治性組織或外國的指使、監督、甚至收受外國金錢上的資助，而該團體又在香港為提供金錢或監督、指使的組織而行事，該團體就是一個外國政治性組織在香港的代理人。