食肆懶理防疫規例屢犯禁　檢控數字飆升2倍

最近有多間食肆遭突擊巡查發現違反防疫規例而被禁晚市堂食等，根據警方最新執法數字顯示，警方就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章)，於餐飲處所報告及巡查的數字由6月的364宗，跌至8月的196宗，但檢控數字卻未相應下跌，反而激增，由6月的14宗升至8月的45宗。

警方提供的數字顯示，6月餐飲業務處所的報告及巡查數字為364宗，勸喻或警告有50宗，當中有14宗被檢控，沒有發出過定額罰款通知書。去到7月，餐飲業務處所報告及巡查數字跌至163宗，當中13間食肆被檢控。至於8月，報告及巡查了196間食肆，發出過20宗定額罰款通知書，檢控個案急升至45宗。

現時若食肆被發現違反防疫規例，須於指定時間內被禁晚市堂食，並須安排不多於2人同坐一桌。食肆須遵守的規例包括確保顧客在進入處所前掃瞄「安心出行」場所二維碼，或登記其姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間；餐桌之間具有效距離或分隔；佩戴口罩；及員工按需要接種新冠疫苗或安排員工每14天進行一次檢測等。