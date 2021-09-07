政府擬禁國安法定罪者任社工　料最快今年修例

反對修訂《逃犯條例》風波期間多名社工被捕，亦有社工涉違《港區國安法》被捕。社會工作者總工會外務副會長張志偉今日(7日)在電台節目稱，聽聞當局有意修訂《社會工作者註冊條例》，訂明國安法定罪者將不能擔任社工，當局可能會透過將國安法納入附表2的罪行、或修改主體條例落實。當局同時有意修訂《職工會條例》，違反國安法的工會理事將被取消資格，兩項修例工作料最快今年展開。東網接獲政府消息人士證實，指當局計劃禁止國安法定罪者任社工，惟暫時不會公布有關詳情。

勞工及福利局轄下的社會工作者註冊局負責社工註冊、續牌及紀律等事宜。15名成員有8人由社工選出，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。《社會工作者註冊條例》第17條規定，任何人如被裁定犯了附表2的罪行，註冊局須拒絕被定罪者註冊為社工，除非獲註冊局所有成員同意，該人才可註冊，意味只要有1名註冊局成員反對，該名違反附表罪行的社工便等於被取消資格。

附表2訂明嚴重罪行包括強姦、亂倫、猥褻侵犯、拐帶兒童或少年、謀殺，部分可囚終身。據了解，政府擬在附表2加入國安法罪行，當局亦會要求社福機構確保社工認識及遵守國安法，預料不會硬性規定社工上課，但機構須就此每年交報告，當局正諮詢機構。

至於規管工會的《職工會條例》，第17條列明除非特首會同行政會議同意，涉欺詐、不誠實、脅迫或身為三合會會員罪行被定罪者，5年內不得任工會職員。政府擬將國安法加入條例，可將國安法定罪工會理事取消資格。

張志偉表示，政府若要落實，不論如何都會進行，「無得話點睇」，惟他憂慮國安法演繹較闊，如何界定是否違法成為疑問，舉例如社工協助個案表達對政府及政策不滿、社工協助因反修例事件而面臨檢控人士，或者申請國際組織資金推行服務等，當中有否違法成為疑慮。他又質疑當局是否視社工如「維穩工具」。