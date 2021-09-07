區議員宣誓須簽署確認　欠莊重等同無效　「玩嘢」可遭趕出場

政府於今日(7日)公布本月10日邀請第一批區議員進行宣誓，隨即有區議員收到10頁的邀請函，當中列出8項規定，包括若就任區議員拒絕或忽略宣誓，則必須離任；若定為無效宣誓，則不得安排重新宣誓等。

邀請函中《宣誓及聲明條例》規定列明，若某人拒絕或忽略做出宣誓就必須離任、若該人就任會被取消資格。區議員須準確、完整、莊重地宣讀法定誓言，倘若故意宣讀與法定誓言不一致，或者以不真誠、不莊重的方式宣誓，亦屬於拒絕宣誓。監誓人若確認宣誓人作出無效宣誓，則不得安排重新宣誓等。

根據邀請函列出的6項宣誓程序，區議員必須準時出席宣誓儀式、其他區議員在正宣誓的區議員儀式進行時必須就座。宣誓人必須到指定位置，按版本及語言，選擇粵語、英語、普通話3種誓言並宣誓，並簽署誓言或誓詞文本，再返回座位直至儀式結束。

第一場宣誓儀式將安排港島區區議員在北角社區會堂舉行，列出10項場地規則，當中寫明出席人士不得攜帶可能認為阻礙宣誓儀式進行或對在場人士造成滋擾、不便或危險的物品入場，包括體積過大的物件、揚聲器、雨傘、防毒面具、頭盔、旗幟、橫額、彩旗等。信函又指主辦方有權拒絕遲到者入內，宣誓人亦需要接受安檢，若妨礙儀式進行或受安全造成威脅，包括受酒精及藥物影響，宣誓人更可被驅逐離場，並不得重返會場。

至於衣飾指引方面，邀請函指服飾應整齊得體，不恰當的服飾會被視為違反真誠及莊重的要求，主辦方會拒絕有關人士進行宣誓。政府更列出何為不恰當的服飾，包括有政治化標語的衣服；暴露、不雅、有廣告性質的衣服、運動裝、泳具、面具、帽子、不是宗教物品但覆蓋頭部的衣物等。

民主黨主席羅健熙表示，會尊重每一位區議員的決定，按自身情況衡量是否參與宣誓，包括衡量是否願意繼續以區議員身份服務街坊，或離開後用其他方式貢獻社會，強調黨沒有強迫大家做決定。他指現時無法估計有多少名民主黨區議員宣誓，或是否可通過宣誓門檻。