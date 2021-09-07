梁仲豪被盜1460萬元首飾　3菲傭囚16至59月

警方例行調查當舖期間，揭發巨龍船務股份有限公司董事梁仲豪及其妻子被家傭偷竊，估計被偷去約200件珠寶、首飾、名錶和金條，總值約1,460萬港元。警方其後拘捕其菲傭及另外2名協助她典當贓物的親戚，上述3名菲籍女子於上周四（2日）承認盜竊及處理贓物共16項控罪，今天（7日）在高院原訟庭分別被判入獄16至59個月。暫委法官布思義批評涉案菲傭違反誠信，令僱主感到被背叛，但接納她是為母親籌募醫藥費才犯案，遂給她額外減刑。

47歲首被告Nones Carmelita Galay為事主梁仲豪及其妻子的家庭傭工，她承認6項盜竊罪。32歲次被告Nones Maricris Galay及51歲第三被告Alagna Cristina Noble，同樣也是在港工作的家庭傭工，分別是首被告的姪女及表姊，她們分別承認4項和6項處理贓物罪。

首被告代表律師早前求情稱，是為母親籌募醫藥費，才偷事主的財物並典當，而最終她的母親亦離世。法官判刑時表示，接納她的說法，亦相信她已經感到後悔，但強調事件違反僱主對她的信任，其僱主因此感到被背叛，加上案發持續一段長時間，被盜財物總值超過1,460萬港元，終判她入獄59個月。至於其餘2名被告，法官指沒有證據顯示她們獲得報酬，而事後她們亦配合警方調查，協助起回部分涉案財物，並坦白認罪，故判2人各入獄16個月。

案情指，警方於2019年7月針對當舖作例行調查時，發現與首被告有關的可疑典當紀錄。警方於同年9月4日，到梁氏夫婦位於深水灣的住所調查，梁氏夫婦確認被典當的財物屬於他們，而他們從未將財物贈予首被告，警方同日拘捕首被告。警誡下，首被告承認盜去有關物品，其餘2名被告則稱，是受首被告指示，協助典當財物。事主及後須花費約145萬港元，贖回部分被盜財物。