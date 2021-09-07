涉管理工廈賭檔及在場賭博　10男女認罪判罰

警方於觀塘工廈單位破獲非法德州撲克賭場，並當場拘捕多名賭場員工及賭客，分別控以協助管理賭場及在賭場內賭博罪。其中3名賭場員工和7名賭客早前在九龍城裁判法院認罪後，今天（7日）分別被判處感化令、社會服務令及罰款。警方並檢控另外3人，當中包括一名警務人員，指他們涉嫌營辦賭場，則會在下月再訊。

3名賭場員工梁心蔚（女學生，19歲）、彭巧兒（女學生，19歲）及鍾傳龍（無業，36歲），承認在今年4月10日，在九龍觀塘道404號時運工業大廈一單位協助管理賭場。梁及彭今天被判感化12個月，鍾則被判160小時社會服務令。

7名承認同日在賭場賭博罪的賭客之中，其中5人黃政男、劉泓棟、周俊杰、孫景宇及蔡芷瑩，今天表明不願意接受感化令，主任裁判官嚴舜儀遂判他們各罰款1,000元。另外2人黃煒瑩及黎國希，主任裁判官就指他們報告正面，因此押後案件讓控方索取指示，考慮可否以簽保守行為方式處理。

同案另有3名懷疑賭場經營者，分別為男警吳衍鋒（29歲、報稱公務員）、江永琛（29歲、無業）及黃俊朗（24歲、學生），則被控於同日同地營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。同案另一被告楊梓豐（30歲，保險從業員）則被控阻撓警員進入案發處所。他們的案件就將於10月11日再提訊。