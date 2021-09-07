涉在警署外投擲燃燒物　3男生被控縱火受審

3名中學男生涉嫌去年4月在警署外投擲燃燒物品，令一面牆和一道閘受損。2名警員由警署衝出試圖拘捕他們時，疑分別被其中2男生拳打臉及頭部，致眼鏡飛脫及受傷。3男生事後一同被捕，被控以有意圖而縱火罪，其中2人昨天（6日）打算認罪，但不承認控罪中「罔顧警員生命」的元素，故他們今天（7日）與不認罪的同案被告於區域法院一同受審。

3名被告依次為18歲的曾華錕和羅聶峰，以及16歲的郭姓男生。他們同被控一項有意圖而縱火罪，指3人在2020年4月1日在大埔新界北警察總部外，用火損毀該總部的外牆及大閘，及罔顧警員26719的生命會否受到危害。曾、羅2人承認縱火損壞財物，但否認罔顧警員生命會否受到危害；而郭則否認控罪。另外，曾、羅2人承認在同時同地分別襲擊一名警長及一名高級警員。

警員26719劉俊傑今天作供表示，案發當日凌晨於總部閘口當值，負責為進入人士量體溫。他及後看見有火光，並見3名身穿連帽黑外套的男子跑向警署車閘，其中2人雙手手持相信是點燃了的汽油彈、餘下1人則手持一枚，3人並把手上物品拋向警署。他於是慢慢上前觀察，見到男子向警署投擲汽油彈，故沒有走得太前。他又表示「見佢無掟向我呢邊方向，所以放心咗啲」，便繼續觀察。他看到3男投擲後轉身逃跑，一度欲開閘追出，但因未能透過電台通知，又見車閘部分位置着火，便先去拿滅火筒滅火。劉不久見同袍制服其中2名男子，他亦偕同袍往富善邨及明雅苑一帶搜索，期間見到一輛警車，在內見到涉案的第3名男子，並憑身材特徵認出對方，於是便告知同袍。

控方開案陳詞指，本案3名被告就是投擲燃燒物之人。他們當日凌晨2時許在現場擲物後，曾傳出玻璃破碎聲，總部外牆及鐵閘出現火光。他們其後逃走，但首2名被告隨即被埋伏在外的警員制服，第三被告則成功逃去。警方及後於四周搜索期間，有警員於附近公園的單車徑發現戴黑色口罩的第三被告神色慌張，於是截停他並帶上警車調查。其後警員劉俊傑在經過警車時認出第三被告，警方便將第三被告拘捕。警方其後發現，第三被告的手機屏幕顯示一不知名人士發訊詢問「你走唔走到」，警員於是將屏幕拍下。