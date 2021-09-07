白居二樓價熾熱　調查指87%市民倡增轉售限制降溫

本港住屋需求殷切，上月樓價再創新高，更蔓延至居屋第二市場。工聯會調查發現，近76%市民認為居屋第二市場已出現炒賣及價格偏高狀況，並有87%市民同意應增加轉售限制。工聯會建議政府取消新資助房屋的補價安排，及延長轉售限制期，由2年加至最少5年，助居屋第二市場降溫。

工聯會在今年7月底至8月初，即新一期白居二計劃中籤者進入居屋第二市場後進行調查，306份回覆問卷中，共有92%受訪者認為資助房屋不應淪為被炒賣工具；另有近76%市民同意當下居屋第二市場已出現炒賣及價格偏高的狀況。

對於有何措施減少資助房屋淪為炒賣工具，87%市民認為應增加轉售限制，亦有約87%同意延長新建資助房屋現時2年的禁售期，以降低其被炒賣的機會。另外，有超過8成市民則認為政府應為準買家引入負擔能力測試或監察，持續增加白居二名額。

工聯會認為，因應當前二手資助房屋價格跟隨私人市場不斷攀升及出現炒賣，以及市民對優化居屋第二市場的期望，建議政府應針對新建資助房屋取消補價安排，讓有關單位未來只可在居屋第二市場轉售，以分隔私人市場與居屋第二市場，減少資助房屋單位流出私人市場，也有助居屋第二市場降溫。

該會又建議延長新資助房屋的轉售限制期，由2年加至最少5年。將目前由首次轉讓契據日期起計第三年才可在居屋第二市場自由定價轉售的做法，延長至最少第6年。同時進一步增加白居二計劃的名額，加大資助房屋供應配合市民需要，優化現時抽籤制度，例如讓核心家庭可獲額外編配多一個號碼，以增加中籤機會等。