今增6宗輸入個案　患者均已接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(7日)新增6宗輸入個案，分別自美國、英國、菲律賓及坦桑尼亞入境，均屬高風險地區。6名患者均被驗出帶有L452R變種病毒，且已接種新冠疫苗。本地方面維持零確診，截至現時，至今本港累計確診個案12,130宗，另有少於5宗初步確診個案。

6名患者涉及2男4女，其中2人在港接種由內地及德國研發的復必泰疫苗後確診，包括1名42歲女，在9月5日乘CX883從美國到港，她於5月2日及23日完成接種；1名46歲男，9月4日開始有病徵，同月6日乘CX252從英國到港，他於6月11日及7月2日完成接種。

另有2人皆為外傭，在港完成接種由內地研發的科興疫苗後染疫，包括1名37歲女，9月5日發病，同日乘CX906由菲律賓到港，她於5月12日及6月9日完成接種，並於7月28日在香港血液樣本檢測對新冠病毒刺突蛋白有抗體；1名41歲女，9月3日乘CX906由菲律賓到港，及後入住西營盤華大盛品酒店，隔離檢疫期間揭染疫，她於3月16日及4月13日完成接種。

剩下2宗確診個案，包括1名50歲女機組人員，她於9月5日乘BA031由英國到港，無病徵，她於3月19日及5月26日在當地接種由英國研發的阿斯利康疫苗；另1名49歲男於9月3日乘KL819從坦桑尼亞抵港，及後入住西營盤華美達海景酒店，隔離檢疫期間揭染疫，他於8月3日當地接種由美國研發的強生疫苗。