悅榕莊朗豪坊店疑欠租　業主入稟求收回

卓悅美容有限公司旗下的美容院「悅榕莊」、「Dr. Protalk」及「水云莊」日前突然全線停業，其中位於旺角朗豪坊的悅榕莊兼Dr. Protalk分店，其業主於昨日（6日）入稟高院原訟庭，指卓悅美容有限公司自6月起欠租及管理費，且有部分售予業主的美容院現金券未能使用。業主要求法庭頒令卓悅美容支付該些欠款連利息，總額超過185萬港元，並要求收回單位，並於交出單位前繼續支付租金及管理費。

原告是涉案旺角朗豪坊辦公大樓2601-03及05-06單位的業主Benington Limited及Renaissance City Development Company Limited，被告是卓悅美容有限公司。入稟狀指與訟雙方於2019年4月簽訂為期3年的租約，被告以每月約37.5萬港元租用涉案單位，且每月需支付4.5萬港元管理費。另外，原告亦於去年6月24日向被告以約5.6萬港元購入750張現金券。

入稟狀指，被告由今年2月開始已遲交租，至6月共須向原告支付利息2.3萬港元。由6月起被告更一直欠交租金及管理費，合共177.2萬港元。另外，原告又發現，它購入的現金券只有10張能使用，故要求被告退回該740張現金券共5.5萬港元。原告指因向被告追討無效，故入稟要求法庭頒令被告支付該些款項。另外原告亦要求被告交還單位，且由10月起計，直至交出單位為止，每月支付單位租金及管理費。