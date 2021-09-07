迷你倉大火死因研訊　證人否認阻下屬報警

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（7日）續於西九龍法院死因庭進行。涉案迷你倉的助理物業經理今天作供，極力否認自己阻止下屬報警。他稱「報唔報警唔係我決定㗎嘛，佢哋喺現場，唔通我話唔報警佢哋就唔報警⋯⋯唔一定我話咁就咁，我冇唔批准或者阻止佢哋」、「如果佢（下屬）描述得好啲，話『3樓火燭』，我唔會叫佢咁啦」、「我經常喺街見到垃圾桶個頂有火，唔通我又報警？」

時昌助理物業經理呂國榮表示，火警發生當日他收到下屬黃家晉電話，指淘大工業村迷你倉3樓「見到有火」。呂表示黃當時語氣平淡，自己又忘記問火勢，便叫他先嘗試用滅火筒救火，並表示自己在回公司途中。他強調他當時「我有話『等埋我』，但冇話『等埋我先報警』」。他掛線後致電老闆時景恆，時指示他跟進後第一時間匯報。不久黃便再致電他，表示「依家無火」。他以為雜物已經燒光、火堆自己熄滅，便問黃「有無乾淨毛巾？無買定畀我」，打算自行入倉視察焚燒後的情況。他表示黃、時及他本人，均沒有提議或商討過報警。他在電話中理解這只是一場已自行熄滅的小火，「唔使報警通知消防吧」，又指黃「無講到嚴重性好大，唔係『火燭啊，好多煙湧出嚟』」，故沒有指示黃報警。他知道自己在初接黃來電時，還要最少半小時後才能回到公司。

關於迷你倉的間隔，呂表示時昌一向與泰發工程公司合作。他們之間基本上沒有圖則來往，呂告訴泰發想要多大的儲物室，泰發便直接動工。雙方有共識迷你倉的走廊闊一米，窗口「間埋入去」儲物室，時昌沒有指引要將窗戶留作通風或逃生之用。死者家屬的大律師指出，時昌租用恒隆的工廈，將其改裝成迷你倉，需要向屋宇處申報，呂表示不知道有此規矩，亦沒有申報。大律師又指，時昌在案發時用圍板封起窗户並擺放大型廣告牌，其實須得到業主同意，呂同樣表示不知情，但沒有收過業主通知要拆卸廣告牌。

呂亦承認，時昌只聘用了一名有電牌的維修技工鍾國成，所有迷你倉有關電力裝置損壞均由他處理，但「得佢一個做唔切，要排隊」。如遇大門或閉路電視損壞、全個單位停電，鍾會放下手上工作優先處理，但其他事項例如出口燈損壞，則不屬於緊急維修項目。根據呈堂的巡倉報告，黃家晉早在2016年1月21日反映過涉案迷你倉3至7樓欠缺俗稱「貓頭鷹燈」的緊急照明系統。死因研訊主任一度以為這份報告是指另一個迷你倉，直至家屬代表律師盤問，呂才澄清這份報告是指涉案迷你倉，呂否認自己刻意隱瞞，強調只是一時聽不清楚。