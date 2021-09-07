中大要求師生須打疫苗　醫療原因無法接種者需兩周一檢

中文大學最新要求全體教職員及學生須接種新冠疫苗，如因醫療原因無法接種，需每兩周進行一次自我檢測。中大今日（7日）公布有關安排，指為有效執行安排，大學將於下月11日前開通疫苗及病毒測試結果申報表，全校師生需於下月18日前申報是否已接種疫苗，不能接種人士每兩周呈交檢測結果。校方指將跟進未能如期申報個案，但未有提及無申報的後果。

中大早前僅要求宿生須在入宿前接種疫苗或定期檢測。該校常務副校長陳金樑今日向師生發信，決定全師生須接種疫苗，以保障公眾利益，又指新措施經過仔細考慮及徵詢醫療專家意見，如未能如期申報疫苗記錄或提交病毒測試結果，個別部門或單位主管將會聯絡有關人士以作跟進。

中大又指，宿舍生活增加病毒傳播風險，故校內宿生須於下月18日或之前，提交疫苗接種證明予宿舍管理人員。校方又指，如有人因醫療原因無法接種疫苗，須每兩周遞交病毒測試結果一次，書院及宿舍將為宿生及非住宿學生提供價格可負擔的測試樣本包。

中大表示，充分理解相關措施對師生造成的不便，惟保護社區免受病毒侵襲更為重要，大學作為公營機構，「有責任共同對抗新冠肺炎大流行」，變異病毒株亦令校方不得不採取更嚴謹的防疫策略，懇請師生理解。