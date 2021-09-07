市民大多認為巴士票價過貴　團體要求政府檢討營運模式

政府正就巴士公司新專營權事宜進行公眾諮詢，有團體發現，98%受訪市民認為巴士票價過高，亦有32%受訪市民不滿意現時的巴士服務。團體指各個巴士專營權到期時間不一，令政府難以整合各個專營權，並建議政府整合各專營權劃分，確保巴士服務可以有持續營運條件，而應全面檢討巴士行車收費表。

民主黨在上月19日至本月5日期間，電話訪問了703名市民，了解他們對巴士服務的看法。受訪市民中，有69%市民最經常乘坐九巴，19%乘坐城巴，10%乘坐新巴，其餘則乘坐龍運巴士或新大嶼山巴士。

調查結果顯示，有98%受訪市民認為巴士票價過高，當中有34%受訪者認為票價「十分高」，只有1%市民認為票價「偏低」或「十分低」。民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，結果反映市民認為巴士票價定價不合理，他們促請政府批出新專營權時須訂立票價調整機制，釐定方程式，並吸取港鐵的經驗，在方程式內加入更多不同因素，又建議政府研究設立票價穩定基金，在巴士公司有盈餘時，將部分收益撥入基金，長遠平穩巴士票價。

另外有分別8%及43%受訪市民對巴士服務表示「十分滿意」及「頗滿意」，但有9%及23%的受訪者則表示「十分不滿意」及「頗不滿意」。團體表示市民整體滿意巴士服務，但韓指滿意比率較運輸署於3月至4月間所進行的巴士服務調查，分別有約9成人滿意巴士整體服務質素低很多。

當受訪市民被問到如果巴士公司無法提供適當服務，有40%受訪者表示政府應該將巴士服務公營化，另有47%受訪者則持相反意見。團體指結果反映市民就公營化的看法分歧，並表示政府應重新思考是否仍然適合以專營權模式外判及營運巴士服務，並指可深入探討外國的「公有私營」方式，營運巴士服務。

團體又認為政府應整合各專營權的劃分，以確保全港巴士服務可以有持續營運的條件，並全面檢討行車收費表。