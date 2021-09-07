強積金總資產逾1.2萬億元　8000人以永久離港為由提取

近月移民潮下，積金局發表的6月號《強制性公積金計劃統計摘要》顯示，第二季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為60,200宗，較對上一季下跌10%。當中以永久離港為理由提取強積金的申索數目在今年第二季（8,000宗）較對上一季（7,700宗）增加4%。而截至2021年6月底，強積金總資產約12,200億港元，按年增長26%。

摘要指出，強積金約12,200億港元的總資產，在扣除收費及費用後的淨回報超過4,600億港元。過去五年間，強積金總資產增加101%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率。而以年率化淨回報計算，各類強積金基金均錄得正回報。而在2021年第二季，強積金已收自願性供款共37.89億港元，以季度計算，為歷年之冠。與2016年第二季相比，自願性供款季度總額在5年間增加14.21億港元，增幅為60%。同期，自願性供款佔季度強積金供款總額的百分比由13.5%增加至18.7%。積金局指數字反映愈來愈多僱主及計劃成員認同，自願性供款能增加計劃成員的退休保障。

就以永久離港為理由提取強積金，積金局發言人補充，根據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目每季均有變動，今年第二季的申索數目（8,000宗）與對上三季（分別為8,100宗, 8,500宗及7,700宗）大致相若。按年的申索數目亦有升有跌。雖然年第三季至今年第二季的申索數目較前年第三季至上年第二季有所上升，但整體而言，最近過去三年每年度的申索數目較之前兩年每年度的申索數目顯著下降。

發言人續指，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。另外，隨着強積金投資期內表現理想，加上持續流入的供款，強積金總資產值亦有增長，因此，以永久離港為理由申請提取強積金的申索金額亦同步上升。發言人重申，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在香港工作）或移居內地生活。

摘要又指，截至今年6月底，約249萬個強積金帳戶把部分或全部資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,035萬個強積金帳戶24%；總資產值約778億港元，佔強積金總資產6%。過去一年間，預設投資策略下的核心累積基金及65歲後基金的淨回報分別為21.7%及5.8%。