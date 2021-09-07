支聯會警總遞信否認為外國代理人　拒向國安處交資料

警方國安處上月底發信給支聯會7名常委，要他們提交所要求的資料及相關證明文件，支聯會今（7日）到灣仔警察總部回覆拒交理由。副主席鄒幸彤表示沒有補充，強調支聯會並非「外國代理人」，加上警務處處長未有理據解釋，認為沒有合法基礎，故不會提供信件中要求的任何資料。另一常委徐漢光已申請司法覆核，要求法庭裁定信件無效，及宣布支聯會非「外國代理人」。

鄒又指，警務處處長只以「有合理理由相信」支聯會是「外國代理人」，就根據國安法要求支聯會提交資料，是犯了法律錯誤。被問到如何評估拒交文件帶來的法律風險，鄒又認為有可能面對被捕及打壓風險，即使放棄抗爭亦會被窮追猛打。至於其他收信團體會否遞交資料，支聯會未知對方立場，難作回應。

就特首林鄭月娥指支聯會不能自稱公民社會組織，支聯會常委梁錦威表示，支聯會多年來與市民同行，悼念六四。至於支聯會在公民社會角色如何，梁認為是由市民判斷，非由政府說三道四。

支聯會常委徐漢光則以個人名義於今天入稟高院申請司法覆核，要求法庭裁定警務處處長要支聯會遞交資料的信件無效、宣布支聯會非外國代理人、在案件有判決前禁止警務處處長採取任何進一步行動檢控支聯會或各收信人。

徐指支聯會成立32年來，已擔任31年常委，強調支聯會成員是愛國，強調非外國代理人，沒有收取外國資金、受外國指使及為其利益行事，又強調支聯會綱領都是為中國利益出發。

另警方國安處則表示，今年8月25日根據《香港國安法》第43條實施細則附表5，向多個團體發出書面通知，要求不遲於今日提交資料。警方已收到個別團體提交的資料，亦收到有團體要求延期提交資料。但留意到有團體再次公然表示不會遵從法定要求，拒絕提交資料，警方對此等行為予以嚴厲譴責。

警方重申，若未依時提交資料，可處罰款10萬元及監禁半年，相關人士和團體將要承擔法律責任，警方必定依法跟進。