債權人入稟高院　求確認持有hmvod視頻股權

創業板公司hmvod視頻有限公司，去年被債券持有人于一寧指稱拖欠逾900萬港元，遭對方入稟高等法院呈請清盤。但今年初雙方表示已就清還欠款的問題和解，清盤呈請獲取消，不過事件至今又有新進展，於昨日（6日）再入稟高院民事控告hmvod視頻，指hmvod視頻以550多萬股公司股份，代替償還當中300多萬港元欠款，但于一直未能替該批股份作登記，故入稟高院要求法庭作出宣告，確認于擁有該批股票，及在中央結算及交收系統作登記。

本案原告于一寧，被告hmvod視頻有限公司。入稟狀指，原告自2015年起向被告借款980萬港元，但因被告沒有還款，故原告曾入稟高院申請將被告清盤。不過其後雙方達成還款協議，原告隨即向高院撤銷清盤呈請。而根據還款協議，被告欠債當中的392萬港元，會以其股份代替現金作支付。被告亦於今年1月7日給予原告552萬多股被告的股份。

原告現表示，今年7月原告於中央結算及交收系統作登記時，發現未能成功作登記上述股份，因此最終決定入稟高院，要求法庭宣布原告擁有該批股份，並於中央結算及交收系統作登記。