屢以傳真形式滋擾法官　57歲無業男涉藐視法庭被捕

警方早前收到法庭的報案，指於2020年10月至今年7月期間，3位區域法院法官的辦公室電話，收到大量及持續的電話傳真滋擾，案件其後交由港島總區刑事部接手調查。

港島總區刑事部署理警司謝子坤表示，由於近期有眾多暴動及非法集結等案件陸續於法庭審理，警方發現有人不滿法官對有關案件判詞，於是利用不同的手機，連續多次致電不同的政府部門及私人機構熱線，要求索取文件，並按熱線的語音系統要求，輸入目標法官的辦公室電話號碼，以接收傳真文件，從以達致滋擾法官的目的。

警方昨日(6日)採取行動，於觀塘一工業大廈，以涉嫌「藐視法庭」及「電話滋擾」罪名，拘捕一名報稱無業、姓陸(57歲)男子，並於其身上檢獲涉案手機、多張電話卡，以及用作紀錄有關法官資料的備忘錄，他現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。警方初步相信，被捕男子沒有朋友牽涉相關案件。據悉，案件並不是針對負責審理國安法的法官。

警方提醒市民，自2020年10月30日開始，原訟法庭已發出臨時禁制令，禁止任何人進行針對司法人員及其家屬的「起底」活動，同時亦禁制任何人恐嚇、騷擾、威脅或煩擾任何司法人員以及其家屬。任何人違反上述禁令有機會干犯藐視法庭罪，電話滋擾本身亦是一個刑事罪行，干犯者有機會被判處即時監禁及罰款，大眾切勿以身試法。

據了解，被捕男子早有前科，他曾於2014年捲入電話滋擾案被警方調查，亦有浪費警力案底。當中他於2016年涉嫌尾隨一名警方督察，並進入對方所住大廈的樓層，及後被控一項遊蕩導致他人擔心罪，被判監一個月。另外，他於2011年任職教育中心男負責人時，因不滿中七女生返了一日暑期工便辭職，故以無聲電話等方式滋擾女生一家，終被判監21星期。