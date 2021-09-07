三跑滑行道及跑道將於明年下半年啟用　整個系統2024完工

早前疑有超支及延誤危機、耗資逾千億港元的香港機場第三跑道工程，在環保團體一片反對聲中終於完成鋪設工程。機管局於今日(7日)舉辦第三跑道鋪設工程竣工典禮，並介紹工程的進度及內容細節。三跑系統工程有助香港成為機場城市願景項目，預料可為香港GPD帶來5%增長，2022下半年會率先啟用第三跑道及其滑行道系統，現有北跑道將會關閉兩年作連接第三跑道系統地盤及重新配置，將與整個三跑系統一併於2024年完工。

機管局主席蘇澤光形容，接手三跑項目時遇到「兩個小問題」，分別為「無錢及無地」，但他認為本港許多建設例如機鐵、會展、國際金融中心(IFC)等建造時均以商業原則掛帥，故金錢問題可以解決。「無地」則依靠填海解決，雖面對城市規劃、海床污泥、環保問題等反對聲音，惟最後仍可填海650公頃土地。

蘇又稱三跑系統工程完成後有助增加50%機場容量，旁邊的航天城日後會成為飲食、娛樂、寫字樓綜合體，作為最引人注目的地標，而亞博館亦會增建成2萬人表演場地，為香港增加吸引力。

三跑跑道將如期於2022下半年度完成並投入服務，而整個第三跑道系統會於2024年完成，以後機場將會增設新旅客捷運系統、行李處理系統、T2客運廊等，預計啟用後可每年增加3,000萬人流。

第三跑道全長3,800米、闊60米，屆時跑道及滑行道共設有1.4萬個飛行地面燈泡，而跑道為符合國際民用航空組織及民航處標準，避免沉降標準不合格，採用較大彈性的瀝青，加上共有約1米厚超過5層的加厚物鋪設跑道，預計每7至8年作為一個周期，或會出現材料耗損及沉降等問題，屆時再作出調整。