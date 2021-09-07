修例讓政府代辦消防工程　預計明年進行公眾諮詢

今(7日)保安事務委員會討論修訂《消防安全(建築物)條例》(第572章)，賦權消防處和屋宇署代沒有能力符合《條例》要求的舊式目標樓宇業主，進行消防安全改善工程(代辦工程)，並在工程完成後向他們收回有關費用。會上大部分議員均同意修訂，並在立法時間、具體罰則，及實行細節上提出意見。而保安局局長鄧炳強在會上表示，現時目標是就修例在下年進行公眾諮詢，其後草擬條文，並在2至3年後提交至立法會審議。

鄧炳強表示，消防處及屋宇署會分別就所規管的樓宇消防安全措施，向業主及/或佔用人發出「消防安全指示」。截至今年7月底，消防處已向業主或佔用人發出超過230,600張指示，而已獲業主及/或佔用人遵從或已獲撤銷的「指示」比率接近40%。

議員何君堯在會上建議，當局在執行代辦工程時除了可以參考現時選取目標樓宇諮詢委員會的模式外，亦可以賦權予市區重建局讓他們統合考慮涉事樓宇進行工程的必要性。另外，何亦建議在收取款項時若涉及較為年老的業主，可以考慮安老按揭計劃的模式，協助長者在支付樓宇維修費用同時，亦可有安老之所。

而議員麥美娟則提到，不少業主在收到相關指示後「唔係唔想做，而是唔識做」，不少年老的業主感到十分徬徨，亦不知道如何可以組成業主立案法案，因此認為在修例的同時，政府亦應設立相應的配套，協助舊樓管理。麥亦希望政府考慮到部分業主是沒有能力進行改善，不要加強罰則。

另外議員柯創盛認為，針對一些收到指示多年仍持續拖延的法案，「有能力而又唔肯做」，當局應當斷執法，並建議局方加強就修例的宣傳。