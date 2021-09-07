支聯會拒向國安處交資料　鄧炳強揚言盡快執法：證據在法庭顯現

支聯會早前因「結束一黨專政」綱領被外界質疑涉違《港區國安法》，該會更公然拒絕遵守國安處要求提交資料，遭警方及保安局嚴正警告。保安局局長鄧炳強在出席保安事務委員會會議後表示，若相關團體沒有按修例提交資料，會按法例盡快執法，又提到雖現時無法提供更多涉及支聯會的資料，但相信在不久的將來證據會在法庭上出現。

鄧炳強表示，任何人接受外國政治團體資金，從而為這些外國利益活動，便屬於「外國代理人」，他相信「大家眼睛雪亮」，並指任何人不跟從國安法交出資料，必定會採取執法行動，並揚言跟進行動會「好迅速」及「好有效率」，另任何人亦可提出司法覆核，兩者並無衝突。

鄧又提到，壹傳媒有限公司在其董事會4名董事辭去董事職務時發出公告，當中有誤導情況，又強調執法部門對其檢控符合法律，又相信公眾日後會在法庭看到真相，如同黎智英指使他人勾結外國勢力的案件，近日亦在法庭一一顯露。

而就凍結資產一事，鄧表示該公司在今年5月仍公布有5.2億港元，但至7月則公布公司已向其前主席及主要股東償還一筆1.5億港元的貸款。雖該公司指局方凍結其資產令他們無法營運，但鄧表示「我哋只係凍結咗1800萬港元，究竟啲錢去咗邊呢」。當局會循刑事方向調查。

談及近日懲教院所內有在囚人士建立勢力，鄧指出還押及在囚人士在監獄內建立勢力，有人用不同身分探訪危害國安的人，作出通風報信的行為，如612基金寄信給判刑人士，讓他們繼續抗爭，嚴重影響相關人士更生計劃，是危害國安的種子。對於有人問「多一粒朱古力有咩所謂」，鄧強調該行徑是收取特權，招攬追隨者，而懲教署是更生地方，如果有人刻意不讓更生，就是與懲教署的宗旨背道而馳。

他又稱有人假借探監的名義，向在囚人士述說煽動性說話，亦有人壟斷物品供應以便斂財及建立大權、挑戰懲教署管制，甚至有人威脅懲教署職員，會用投訴機制向申訴專員公署投訴，但懲教署人員仍會專業無畏無懼執法。