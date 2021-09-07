大角咀破軍火庫　男生認串謀製造管有爆炸品

警方前年搜查大角咀一個單位，起獲大量爆炸品、汽油彈及原料，並拘捕該單位的租客及一名17歲男生。租客上月已在區域法院認罪，17歲男生則打算不認罪。案件原定今天（7日）在區院開審，但男生的律師表示控方昨天交出化驗結果，指在相關證物上驗出男生的指模，故需要與男生商討答辯意向。男生最終承認一項串謀製造爆炸品罪及一項管有爆炸品罪，法官李慶年決定押後至本周五（10日）聽取被告求情，然後押後至下周四（16日）判刑。

本案17歲被告丁展峯現承認，他於或約於2019年10月3日至10月15日，串謀同案另一名被告董上琳（23歲、無業）製造爆炸品，即黑火藥及鋁熱劑；及在2019年10月15日，在大角咀橡樹街一單位，管有、保管或控制爆炸品，即黑火藥；以及硝酸鉀、碳、硫、鋁、銅、氧化鐵、蔗糖及鎂。被告原本還被控一項管有物品意圖損壞財產，指他在同日同地保管或控制玻璃樽丶毛巾、汽油、內含環己烷及甲基環己烷的有機混合劑、甲苯、6個樽頸裹着含汽油毛巾布碎的玻璃樽、空中無人機，及能與該等空中無人機連用的投擲裝置。但該罪已獲准留在法庭存檔不予起訴。

案情指，2019年10月3日董上琳與業主簽訂租約，租用涉案橡樹街單位。同月15日，警方展開監察行動，見董與被告多次進出大廈，同日晚上警員截停2人，當時被告一度掙扎試圖逃走，但終被制服拘捕。警員利用董的鎖匙進入單位，在單位內搜出控罪提及的物品，可用作製造爆炸品。警方亦發現有人在單位內已成功製成和使用黑火藥。此外，單位睡房內的行李箱及背囊，均裝有大量防毒面具，警方亦找到大量寫有2019年6月示威事件的筆記。

控方續指，被告、董及其他不知名人士於案發期間，把涉案單位用作工場而非居住用途，以製造及儲存多種物料及物品。警方經化驗搜證後，在單位走廊上的文件及書枱上的筆記均發現多個屬於被告的指模。