少年在機舖被圍毆重創　再多兩名男子認罪被判囚

旺角一間遊戲機中心在去年5月中發生15歲少年被圍毆事件，施襲者更涉用滅火筒重擊少年，令少年脾臟受損及腦出血，須留醫深切治療部，並要切除部分脾臟，事後出現短暫失憶及要長期服藥。警方翻查現場閉路電視影像後拘捕7名青年，其中兩人早前在區域法院承認有意圖而傷人罪，兩人今天（7日）分別判處教導所令及即時監禁3年。暫委法官許肇強指案情嚴重，兩人在事主倒地後繼續施襲，過程殘忍，對事主造成永久傷害；又指出其中一人警誡下欲掩蓋他加入了三合會的事實。

兩名今天被判刑的被告分別是彭家豪（20歲、學生）及陳榮森（23歲、無業），他們被控於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞遊戲機中心內，有意圖而傷害一名15歲男事主。同案其餘被告中，麥晟浠（17歲）、劉嘉楠（17歲）、胡嘉智（17歲）及黃展博（18歲）等共4人早前已認罪，被判入教導所。餘下一名16歲男被告則否認傷人罪受審。

暫委法官許肇強今天判刑時，指案情嚴重，閉路電視拍攝到的施襲過程殘忍，而且事主留下了永久性傷害，須長期服用抗生素及無法上班，日常生活亦受影響，雖然辯方求情法庭接納報告建議，判處彭家豪勞教中心令，又稱彭患有精神問題，惟許官認為無證據顯示彭犯案有受病情影響，相較之勞教中心短期、衝擊性的訓練，教導所能提供一系列訓練，對有利於被告更生。

許官續指，勞教中心報告顯示，在體能及心理方面，陳榮森均不適合判入勞教中心，而他在警誡下，雖然聲稱不認識事主及不了解現場情況，但只是試圖掩蓋他加入了三合會的事實。許官遂以4年半為量刑起點，考慮到被告及早認罪，最終判監3年。

案情透露，案發當晚約9時44分，當時15歲的男事主與朋友在上述遊戲機中心，事主正打算兌換遊戲幣時遭人從後拉扯，其後被7人拳打腳踢，有施襲者拿塑膠告示牌向事主施襲。事主不支倒地後7人並未停止，更有人拿起滅火筒襲擊事主。7名施襲者其後逃離現場。警方調查後，在去年5月28日拘捕彭及陳，2人在警誡下承認犯案，他們不認識事主。陳在警誡下亦表示「我都係抽下水啫」。辯方求情時透露，彭在現場踢了事主3至4下，陳則踢了事主2下。