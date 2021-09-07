年輕人守法意識薄弱　議員建議所有初中生參與制服團體

自2019年反對修訂《逃犯條例》所引發的連場衝突後，社會上開始關注年輕人的守法意識問題。今（7日）保安事務委員會討論紀律部隊及輔助部隊的青年工作。席間議員鼓勵當局加強年輕人的守法意識，有人建議讓每名初中生參與一個制服團體，亦有人就政府加強與內地駐港機構聯繫提供建議。

議員葛珮帆在會中表示，支持政府在青少年問題中加強國家安全、守法意識、及法治觀念上的培養，但提到近年除了香港外，全球各地的青少年亦容易受到極端思想的影響，認為港府在青少年「去激進化」上需要進行更多工作。另外，在培養國安意識上，葛認為雖疫情關係青少年到內地進行交流的機會減少，但當局可以加強與內地駐港機構的聯繫，又建議當局着每一名初中學生加入一個制服團體。

議員梁美芬則稱坊間有指提到不少學校停辦少年警訊。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，因應疫情關係不少少年警訊的學校支會活動皆停辦，但警方在今年頭8個月仍為34間學校安排了外展歷奇活動，有超過3,000會員參與，而在今年暑期，少年警訊亦舉辦了17個日營，有逾1,700會員參加。

郭嘉銓亦指，自2019年以來青少年守法意識較低，故警方着重教育青少年，設計了4套教材：2套予小學，另有2套予中學；希望透過微電影及漫畫等生動手法，將訊息傳給中小學生，讓他們較易接收相關訊息，警方亦在教育局協助下向校長講解。此外，有部分警區製作供幼稚園的教材套，效果不俗，就個別警區的成功，其他警區亦會倣效。