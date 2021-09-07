浸大要求接種疫苗方可進校園　學生仍顧慮副作用

香港浸會大學今(7日)舉行開學禮，迎接新學年的來臨，浸大要求師生接種新冠肺炎疫苗才能進入校園，否則須兩周強制檢測一次。有學生直言沒打算接種疫苗，認為做好個人衞生措施更有效防疫，將每兩周檢測一次，直至大學不接受再作打算。

就讀傳理學系的四年級郭同學表示沒打算接種疫苗，本身不相信疫苗的效用，加上對疫苗副作用有顧慮，而校方亦在8月底公布有關要求太過倉卒，故打算每兩周一檢，就算日後須自費亦不會打針，反而常清潔雙手及戴口罩，更有防疫作用。其同窗張同學則已接種疫苗，認為現時社會要求市民打針，故選擇接種，但想不到浸大會要求打了針才能入校園，「情況比我想像中差」。

修讀社會科學的一年級生關同學則指，正因為浸大要求打針才能入校園，因此在開學前打了第一針，「不想浪費金錢(自費)做檢測」，但認為有關要求不公平，剝削了因身體狀況不許可而未有打針的同學，上面授課或住宿舍的權利。

對於大學要求今年入讀的本科生須修畢國安教育，他認為本身課業已繁重，再必修國安教育無疑加重學生負擔，而其他同屬「聯通課程」的要求，學生可選擇做義工或聽講座，有點不公平。就讀航空管理高級文憑一年級的李同學則指，國安教育可以讓學生建立國家安全意識，若她是本科生，她不抗拒修讀有關課程。

浸大校長衞炳江今日出席第66屆開學典禮，並勉勵學生，望他們可靈活變通、抱持開放態度、保持堅毅、發揮創意及有同理心。