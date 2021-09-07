中港往來銳減　內地訪港旅客大跌近94％　港人北上少近90%

新冠疫情持續約一年半，兩地實施出入境管制，中港往來人數銳減。根據統計處最近出版的統計月刊，去年自深圳灣管制站及港珠澳大橋管制站離港的本港居民只有約176.7萬人次，比前年逾1,633萬人次少近九成，在暑期7月期間兩個口岸的離港人次甚至不足5萬。另一方面，來自中國內地訪港的旅客人次亦大減，去年只有約270萬，較前年的逾4,377萬銳減近94%，今年6月，來自中國內地的訪港旅客甚至僅得4,651人次。

受到疫情影響，陸路方面旅客現時主要經深圳灣口岸，及港珠澳大橋管制站往來中港兩地。在2019年，深圳灣管制站的離港本地居民有約1,109萬人次，而港珠澳大橋則有約525萬人次，但至去年疫情開始，經該兩個口岸離港的本港居民大減，深圳灣口岸及港珠澳大橋分別跌至約116萬及約60萬人次，較前年的數字分別大減近90%及88%。至今年7月，經該兩個口岸離港的本地居民甚至只有47,360人次，較去年同期的51,092人次更少。

至於自內地抵港的旅客人數同樣令人憂慮，據政府統計處按居住國家/地區劃分的訪港旅客數據顯示，自內地訪港的旅客在2019年達到逾4,377萬人次，但至去年銳減至270萬，減輻達到逾93.8%。在今年頭6個月中，所有月份的抵港內地訪客甚至不足5,000人次，至6月僅得4,651人次，比去年同期的6,682人次少逾30%。