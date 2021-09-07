政Whats噏：見過鬼唔怕黑　立法會擴建計劃仍保留「黑房」

新一屆立法會議員人數將會增加至90人，立法會大樓內部亦因應進行擴建工程，但仍然保留大樓內、一間臭名遠播嘅「黑房」喎，就係位於5樓嘅健身室喇！事關過往成日使用健身室設施嘅幾位前議員都先後喺立法會選舉中落敗，包括李永達、何秀蘭、李卓人、范國威等。令人覺得邪到爆嘅議員健身室，反正使用率一直偏低，點解唔趁機拆卸呢？

擴建計劃中，喺1樓至8樓會增設會議室、培訓中心、多功能活動室、議員會客室等，至於9樓至14樓，每層會有15間議員辦事處同埋議員會客室。據了解，位於5樓嘅健身室就唔包括喺工程內，即係唔會受影響。現有嘅健身室設施多多，當中有一個設施嘅「殺氣」特別重，就係跑步機啦。之前都有前議員發文向新丁教路，提到經常使用跑步機嘅議員紛紛落選，中咒率更加高達百分之百！

有政黨就畀傳聞嚇怕，時任公民黨(公文袋)黨魁楊岳橋甚至曾經「下令」同僚切勿踏入健身室，違者要以「黨紀處分」。即使一眾黨員聽話冇踩入健身室，似乎就踩咗另一條紅線，令到如今多名黨員，包括楊岳橋都因參與去年民主派「35+」初選，被控《港區國安法》被還押，繼而觸發退黨潮，黨內可謂潰不成軍。

以前間唔中都會用跑步機嘅范國威喺2016年立法會選舉落選後，仲曾經同傳媒講認為有關傳言毫無根據，直言自己百無禁忌，唔擔心被所謂「落選咒」影響，話日後成功重返議會都會繼續使用喎。佢雖然喺2018年補選重返議會，但其後被裁定並非妥為當選再次失去議席，如今亦同因「35+」初選案而被還押添。

不過現任仲有議員用健身室㗎喎，就係旅遊界議員姚思榮，以及體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國喇。佢哋兩人成日孖住去立法會健身室、互相照應，事關以前健身室燈光偏暗，而且少人問津，分分鐘出意外都無人知喎。既然怕出事，點解唔怕健身室魔咒呢？原來姚思榮曾指過往中招者以直選議員居多，笑言功能界別議員唔使怕，從來冇擔心過會「撞邪」啊！