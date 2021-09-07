免遣返聲請非洲漢涉殺女友　陪審團未有裁決　明早續商議

藉免遣返聲請留港的非洲漢，涉嫌在土瓜灣的劏房住所內殺死菲律賓籍同居女友，然後到警署投案，聲稱是自衞才出手。他否認一項謀殺罪，陪審團今（7日）退庭商議約9小時後，仍未達成裁決，法官指示陪審團今晚暫時休息，待明天早上繼續商議。

39歲岡比亞籍被告OUSAINOU Touray，報稱無業，他以免遣反聲請留港。他被控於或約於2019年4月10日，在香港謀殺當時40歲的女子CUYACOT Adele Melano。

控方開案陳詞指，2019年4月9日凌晨4時許，被告鄰居聽到被告房間傳出打架聲，期間死者曾尖叫要求被告停手。同日早上9時許，被告房間再有打架聲傳出，有人疑似用物件擊打牆壁。10日晚上9時半，被告到黃大仙警署向警員表示自己曾與死者打架，而她之後死亡，但被告否認殺人。警方及救護員到達案發單位，在睡房多處發現血漬，死者平躺床上，全身赤裸，但被白色床單包裹着，露出面部及部分胸口。死者腹部上放着一本可蘭經及一串珠。救護員檢驗後證實死者不治。

被告向警方表示他是穆斯林，與死者在清真寺結婚，案發前兩個月二人開始同居。被告供稱他曾與死者打架，死者情緒激動，他於是出手保護自己，因情況混亂，忘記曾否襲擊死者，但指死者很大機會曾撞到櫃。被告自稱兩人在打架後一起睡覺，他起床時卻發現死者已經死亡。他於是向真主禱告，並用床單包裹死者。他強調事件只屬意外。