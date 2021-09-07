變種病毒削弱新冠疫苗效用　袁國勇：免疫屏障概念不再可行

變種病毒削弱新冠疫苗效用，亦令「免疫屏幕」的概念不再可行。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(7日)在網上講座表示，在Delta變種病毒肆虐下，基本繁殖率(即一名患者能感染多少人)，由原始株的2.5，增至7。以內地研發的科興疫苗為例，全港需要有142.9%市民完成接種才可群體免疫，意味本港不可能有「免疫屏障」。

此外，他又引述香港大學微生物學系日前公布的研究，指靜脈注射mRNA疫苗，比標準的肌肉注射途徑更容易導致心肌炎，故建議注射前先短暫抽吸注射器，確保針頭沒有意外置於靜脈之中，減低接種者患上心肌炎的機會。另一個方法是注射大腿肌肉外側而非手臂，但會頗為不便，因接種者必須穿短褲。

至於應否接種第三針，袁國勇指老人或長期病患者需要，至於普通市民則毋須太急，並指香港可以等，因外國如以色列已開展第三劑接種，認為可待有相關數據再展開討論。此外，他又指，接種新冠疫苗是必須，一旦通關後放鬆所有防疫措施，直言「一定中招」。