聖士提反書院綜合教學大樓耗資3.4億　平頂儀式今舉行

以「傳承．創新」為主題的聖士提反書院綜合教學大樓於2019年動工，並於今（7日）舉行平頂儀式，耗資約3.4億港元，預料2022年正式啟用。校長楊清指綜合教學大樓將設有學校禮堂、黑盒劇場、露天劇場、室內健身中心、及戶外跳遠跑道等，以便培育學生的全人發展，為學校新里程的開展。

楊清指期盼透過新設施加強學生音樂、藝術、戲劇及體育方面的發展。她指，大樓有一半費用經校友及家長捐贈，未來繼續籌備資金，預料大樓於明年5月竣工、9月啟用。至於學費方面。楊則指要視乎大樓落成後的維修費用及清潔費用等，暫時談論言之尚早。

新大樓總建築面積為5,520平方米，將設可容納一千人的海景禮堂、黑盒劇場、室內健身中心、學生活動中心及班房等。

翻查資料，聖士提反書院最初於1903年在西邊街建校，赤柱校園則於1928年施工，並最先落成書院大樓。書院大樓的建築具晚期過渡時期的工藝美術運動風格特色，同時受現代主義風格影響。大樓呈「H」形，包括東、西兩翼。大樓的粗灰批盪、寬闊懸挑的屋簷、拱形門窗和拱形迴廊均是典型的工藝美術風格建築特色，書院大樓更於2011年被列為古蹟。