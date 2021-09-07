區議員宣誓在即　涉初選案楊雪盈等人屬DQ高危

早前區議員宣誓消息掀起大規模「離職潮」，達260人主動請辭，亦有8人因被判囚逾3個月或離港缺席會議等原因，被取消區議員資格（DQ）。雖政府終安排現任區議員進行宣誓，但相信並非人人可平安過關，預料捲入去年民主派「35+」初選案獲准保釋者、以黨名義簽署抗爭聲明的公民黨前成員、支聯會常委、甚至曾參與前年反對修訂《逃犯條例》示威被判囚的區議員，即使獲邀宣誓，最終都極有可能被DQ。

有人自動辭職之餘，政府亦提到有8人因其他理由早被DQ。翻查資料，九龍城區李軒朗及觀塘區洪駿軒被裁定非妥為當選，中西區許智峯則因已離港缺席區議會會議而失議員資格。另有5人則是因為被判囚逾3個月被DQ，如南區袁嘉蔚、荃灣區岑敖暉及觀塘區梁凱晴等人，因去年6.4未經批准集結案判囚4至6個月。

剩下的現任211位區議員須宣誓，但部分人或難符合要求，包括因參選民主派「35+」初選案，被控違反《港區國安法》，現獲准保釋的灣仔區議會主席楊雪盈、西貢區柯耀林及南區彭卓棋等人。涉初選案但最終未被起訴的區議員，則有油尖旺區涂謹申及元朗區鄺俊宇。至於曾名列參選初選名單的區議員料同受牽連，包括新任沙田區議會主席李志宏、該區副主席黃學禮及東區蘇逸恒。

至於曾在反修例示威期間，參與非法集結的大埔區姚鈞豪，雖然被判監禁3個月險保議席，惟考慮到有關集會性質，亦難保證他符合宣誓條件。

此外，荃灣區議會主席陳琬琛及沙田區陳諾恆等前公民黨成員，由於曾以黨名義簽署「墨落無悔，堅定抗爭」聲明書，即使早前已退黨「保命」，但相信料亦難逃被DQ命運。至於支聯會的綱領「結束一黨專政」被質疑違反國安法，現正被警方調查中，身兼常委的葵青區議會主席梁錦威亦是其中一位高危人士。