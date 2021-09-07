政府周三起不再接納深喉唾液檢測　僅認可鼻咽拭子採樣

政府今日（7日）宣布，為提升新冠病毒檢測措施成效，將進一步以專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的採樣（專業拭子採樣）取代深喉唾液樣本，作為政府接納的強制檢測方式。除個別情況外，政府將不再接納深喉唾液為強制檢測樣本。

由明日（8日）起，因應與確診個案相關的強制檢測公告而須進行強制檢測的人士（例如曾與確診者身處同一地方），或因學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案而須進行強制檢測的人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求。幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

而所有由明日起抵港、於指定檢疫酒店或家居完成強制檢疫或隔離後但仍須進行強制檢測的抵港人士，「回港易」計劃下的抵港人士，及經稍後推出的「來港易」計劃來港的人士，則必須到社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求。

另外，因應個別社交距離措施要求而須進行強制檢測的人士（如本地郵輪「公海遊」員工及乘客，和表演場所內不佩戴口罩的表演者），以及個別業界（如換班離港海員、機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工），政府亦不會再接納其深喉唾液樣本為強制檢測方式。

在個別情況下，例如醫生為可能出現病徵人士提供的檢測、在家居檢疫或隔離期間需要進行檢測的抵港人士、在指定檢疫酒店或設施進行檢疫的海外抵港人士的部分作覆查用途的檢測，以及基於健康或年齡原因未能以專業拭子採樣進行檢測的人士等，其強制檢測會繼續以深喉唾液樣本進行。