一個投訴運署改政策　600學童恐無校車搭

葵涌荔景山路一帶多條山路禁止10米以上車輛駛進，過往一直以禁區許可證形式讓大型校巴（大巴）駛進接送學童，惟運輸署最近突以接獲投訴為由不再向校巴批出許可證，要求校巴營辦商10月前轉換小型校巴（小巴），否則不得駛進。多家營辦商炮轟該署扼殺生存空間，直言轉用小巴的成本高昂也未能安排人手，車費將漲價逾倍，家長或無法負擔車費，若運輸署一意孤行，只會造成業界失業及學童「冇車搭」的雙輸局面。

連接荔景山路的念祖街、敬祖路及麗祖路等多條支路，至少有5間中小學，可接載60名學童返校的大巴或因政府一個決定而成絕話。校巴公司總經理林永揚指，敬祖路多年來不准車長逾10米的車輛駛進，運輸署豁免專營巴士使用此路，並逐年批出禁區證容許超長校巴駛進接載學生，惟業界在8月27日收到署方通知不再批出許可證，形容此決定令業界經營雪上加霜，「點解巴士行得，校巴唔行得？」

林永揚稱，業界與運輸署周旋過後，獲得一個月緩衝期，形容這做法並無幫助，公司無法安排臨時轉用小巴，若10月時政府一意孤行，不但學童沒校巴乘搭，就連開工的司機及保母亦將失業，批評該署漠視業界的行為是「踩多一腳」。

另一間校巴公司負責人朱月紅坦言，此例一旦落實，她旗下的大巴全部不得上山，公司與學校一早簽訂合約，列明會使用大巴，若硬推新例會有違約風險。一輛大巴相當於3輛小巴，轉換要加3倍人手，而車費也要增加1至1.5倍。大巴載客量高，該公司更會免費額外接送學童參加課外活動，停用大巴估計將有近200名學童「冇校巴搭」。

公共巴士同業聯會副主席鄧子強指，運輸署聲稱收到一個投訴而決定一刀切取消禁區證，批評署方不理解業界運作，此區域牽涉的學生有500至600名，大部分學校與校巴營辦商簽訂兩至3年合約，不可能突然轉換小巴，而且突然增加的小巴數量不但不合乎成本效益，也會造成交通擠塞問題。

航運交通界議員易志明指，將與業界一起與運輸署開會商討解決方案，過去十多年都批出許可證，如今突然不批，會影響校巴人手安排，亦要學生承擔，關乎學童福祉，故此要深入探討，現階段未有定案。

運輸署發言人指，今年年初開始一直收到地區人士反映，指荔景山一帶道路不時有逾10米長的車輛進入而衍生的危險情況，包括校巴超越雙白線及佔用行人路等。基於道路安全考慮，該署今年初起停止批准逾10米長校巴的許可證續期，並呼籲校巴公司及學校安排車身較短的校巴接載學童，正與業界商討如何理順校巴的運作安排。