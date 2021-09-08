欽州街逾80年歷史唐樓外牆維修　保育人士憂破壞建築特色

香港的戰前歷史建築買少見少，揭露保育政策大落後！被評爲一級歷史建築，位於深水埗欽州街51至53號的唐樓已有超過80年歷史，見證了香港由漁村到大都會的歷史，該幢唐樓近期進行維修工程，有保育人士擔心，樓宇進行大規模的外牆維修保養工程會破壞原有的建築特色，尤其是香港存世不多、具備古希臘和羅馬建築元素的石柱及簷飾設計，恐工程致歷史建築面目全非，促古物古蹟辦事處盡快將該唐樓升格為古蹟，以免樓宇遭到進一步改裝或拆卸。

欽州街51至53號唐樓興建於1932年，為兩幢相連的樓宇，樓高4層，一梯兩伙，屬典型的上居下舖格局。樓宇採用新古典風格興建，在每戶的「大騎樓」外牆上，有兩條柱以愛奧尼柱式設計，屋頂上還有一個三角楣飾的設計，具備古希臘和羅馬的建築元素。樓宇亦採用新古典建築風格，在唐樓中屬較罕見，外牆由多條羅馬式石柱組成，樓宇兩旁沒有窗，後庭部分設有天井，反映昔日深水埗大眾的生活面貌。

樓宇現時已搭滿棚架進行維修工程，其中屋頂前三角楣飾刻有1932的興建年份字樣已消失。全民保育行動發起人袁智仁指，位於九龍的一級歷史建築為數不多，上址正是其中一例。他指該樓宇可謂本港目前保存最完整的唐樓之一，具有極高的歷史價值。他稱，樓宇露台的通花磚已被拆下，並取而代之以鋁窗代替；樓宇外牆同時被大幅修改，當中女兒牆，即屋頂外圍的矮牆受到破壞，昔日特色蕩然無存。他認爲樓宇維修已對歷史建築造成嚴重破壞，惟該建築屬私人業權所擁有，按照目前法例，業主有權進行維修甚至清拆建築的舉動，擔憂未來樓宇將不復再。

他又批評古蹟辦一直強調以點線面形式進行保育，近年亦致力保育深水埗區，但目前對於一級歷史建築被破壞卻坐視不理，實為文物保育政策的大落後，認爲古蹟辦應盡快升格該建築為古蹟，以免業主進行任何改動。

前葵青區議會副主席張文龍亦指該樓宇雖然於早期被評爲一級歷史建築，但近5年來都沒有進行保育工程，頂樓早已殘破不堪，對此感到非常可惜。他指政府僅依賴建築物現況進行評級，擔憂樓宇在日益破舊的情況下，未來或會被降低評級。

根據土地註冊處文件，物業由「舖王」鄧成波家族旗下的陞域集團所持有，該集團回應指有關建築搭棚架工程只是進行定期維修保養，以確保建築物及途人的安全，並對此建築物的計劃未有可公布的消息。翻查資料，鄧成波自今年5月中離世後，家族已累積沽出超過30項物業，包括舖位、工廈、住宅地盤等，涉及金額超過80億元。