Dr.東：癌症化療易現手足綜合症　中醫湯水可減不適

癌症患者接受化療後，容易出現手足綜合症，即手足四肢末端麻痹，偶而伴有冰冷、刺痛感，並會肌肉無力。註冊中醫師張杰能表示，化療藥物會損傷患處周圍的神經，造成神經功能障礙，因而出現麻痹感。中醫會視乎患者的證型處方中藥，配合針灸和浸泡治療，效果理想，且有助提升化療成效，減低復發機會，患者無須憂慮與西藥相沖。

張杰能表示，中醫對化療造成的神經病變並無專門論述，但古書中有「不仁」、「痹證」等類似證候。現今中醫認為化療藥物會耗傷脾胃，導致氣血虛弱或藥毒損傷經絡，導致脈絡失養，而出現四肢末端麻痹。臨床常見的證型有肢體局部麻木不仁，屬氣血虛弱證，須益氣溫經、和營通痹、調養榮衛，常用黃芪桂枝五物湯；肢體寒冷、疼痛、麻木、遇冷加重，屬寒凝阻絡證，須養血散寒、溫經通脈，常用當歸四逆湯；痛如針刺，部位固定，屬氣滯血瘀證，須補氣、活血、通絡，常用補陽還五湯。

張表示，一名64歲的女患者接受大腸癌化療後，手足麻痹達半年。該名患者體形偏胖、頭髮及面色欠光澤、神色疲倦、胃口一般，夜尿1至2次，餐後即腹瀉、舌質淡紅、有齒痕，苔薄白、脈細。經中醫診斷後為血痹，處方黃芪桂枝五物湯合六君子湯，其中大血籐、獼猴桃根、菝葜等藥物常見於抗癌藥，有清熱解毒之效，降低復發的機會。該患者手足麻痹的症狀於3個月内大幅減少。

張表示，化療藥會帶來很多副作用，例如血小板減少、血色素低、惡心、嘔吐、脫髮、精神疲倦等，手足麻痹只是其中一個，但部分患者可能因難以承受而放棄化療，影響治療成效。中醫透過辨證施治均可減輕或緩解化療藥的副作用，加快康復、減少復發。就有患者憂慮化療期間使用中草藥，會與西藥出現「相沖」，張表示，中藥除了減輕副作用，也有助提升化療藥的敏感度，幫助患者調理機體、增強體質，達到驅邪扶正的效果。

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