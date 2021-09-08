東方日報A1：單向通關　來港易北上難

疫情禍中港，通關成泡影！港府昨日宣布恢復「回港易」計劃，今日起適用於在內地全境及澳門的港人；又會於本月15日起，向內地及澳門居民推出「來港易」計劃，深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸每日各提供1,000個名額，即每日有2,000人可免檢疫來港，他們入境時只需持有無染疫證明，抵港後接受定期檢測便可。然而，港人北上及赴澳門卻並沒同步的便利措施，700多萬港人面對「南下容易、北上無門」的通關困境。有市民痛斥政策不公，質疑港人被禁足；盼望與家人中秋節慶團圓的兩地家庭被迫又一年「千里共嬋娟」。有議員促內地盡快放寬港人北上，期望下月可憑港康碼返回大灣區經商及處理急務；亦有議員促中港兩地今年內解決通關問題，恢復兩地正常往來。

港府8月初因應內地疫情暫停「回港易」計劃，昨日政府高層表示，本港疫情已清零21天，內地疫情亦回穩，宣布今起全面恢復「回港易」計劃，內地全境及澳門的港人均可受惠。不過，被內地視為中高風險地區、現時涉及6個地區的港人暫不能使用計劃。港府指，將不斷按內地疫情更新有關安排，有意循計劃回港人士宜事前先上網查看。至深夜，政府又宣布，為提升病毒檢測措施成效，今日（8日）起將收緊強制檢測的要求，除個別情況外，將以專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的採樣（專業拭子採樣）取代深喉唾液樣本。新措施適用於「回港易」計劃下的抵港人士及稍後推出的「來港易」計劃來港的人士。

翻查內地衞健委網頁顯示，截至昨午3時，內地並沒有高風險地區，但中風險地區有3個，包括江蘇揚州瘦西湖福苑小區，以及兩個雲南瑞麗市勐卯鎮村民小組。港府強調，「回港易」計劃自去年11月推出，已有廿幾萬港人循計劃回港，當中並無任何確診個案，相信可以放心推行。

本月15日起，本港亦將開始容許內地居民免檢疫來港的「來港易」安排，深圳灣及港珠澳大橋口岸每日各有1,000個名額，來港人士須持有無染疫證明，檢疫及通關要求與「回港易」一致，政制及內地事務局將會交代詳情。

行政會議成員、立法會議員林健鋒認為，人流物流自由往來，對能否把握粵港澳大灣區發展機遇極為重要，建議在商務及恩恤層面設立「大灣區通道」，讓完成接種疫苗及檢測的經貿人士及有恩恤需要居民，可免隔離在區內往來。林又指，「大灣區通道」初期可設配額制度，例如每周2,000至5,000個配額，並只限專車、以點對點方式停留特定地區，並設一至兩周往返期間，行程中不可乘坐公共交通工具。他又指，目前落實「大灣區通道」的條件已成熟，希望今年內可達成。

工聯會理事長黃國指內地以「清零」為防疫，但本港一直以來都有不少輸入個案，導致雙向豁免未能成事，建議港府與內地加強溝通。

他又指，工聯會於內地設立的中心一直均接獲多宗查詢及求助，預料新措施可惠及有緊急需要及公務為主的人士，例如處理財務或探親「睇病」等，但由於並非雙向政策，港人到內地仍需接受隔離。他認為，政府可先嘗試2,000個名額能否應付需要，若效果及反應不錯，建議可逐步增加配額。

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