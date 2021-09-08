區議員宣誓周五起分4批進行　羅健熙料有民主派被DQ

區議員宣誓將於本周五(10日)起分4批進行，外界關注並非人人可平安過關，早前民主派區議員曾大規模「離職潮」，有政界人士預料捲入去年民主派「35+」初選案獲准保釋者、以黨名義簽署抗爭聲明的公民黨前成員、支聯會常委、甚至曾參與前年反對修訂《逃犯條例》示威被判囚的區議員，即使獲邀宣誓，最終都極有可能被DQ。

民主黨主席羅健熙今早(8日)在電台節目表示，將召開會員大會決定會否參選，希望黨員尊重決策機制，惟他指該黨無能力阻止任何人參選，亦不會阻止人退黨參選。他相信目前留任的區議員均會宣誓，但未能估計多少人會被取消資格，又批評政府負面清單不清晰，無人知道其指標的情況並不理想，形容「難以捉摸」，敦促政府將界線交代清楚。

羅續指，宣誓後被指發假誓的風險存在，出席宣誓的區議員認為自己符合資格，難以考慮政府如何評估，而提前縮窄參與宣誓的空間。深水埗區議會主席覃德誠認為，政府只給予區議員3至5日時間決定是否宣誓，時間較倉卒，加上仍未具體交代會否追討被指宣誓無效的區議員薪津，認為政府要讓入局者了解規則，對此責無旁貸。另一名選擇宣誓的元朗區議員張秀賢表示，相比其他民主派人士，區議員承受風險已相對較小，若未能通過宣誓，只好當作政治生涯提早完結，會坦然面對結果。

經民聯成員羅曉楓則期望區議員做回地區諮詢架構的角色，建議政府在區議會失效後，可為分區委員會成員提供實報實銷的津貼，讓成員有資源加強與市民接觸。