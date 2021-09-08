議員斥啟德郵輪碼頭發展慢　土地「曬太陽」兼交通混亂

啟德郵輪碼頭區域發展仍然進行中，政府早前向立法會提交文件，建議於在土木工程拓展署開設兩個工程師編外職位至2026年。建議在今早(8日)立法會人事編制小組委員會獲得通過，惟被議員批評啟德郵輪區發展緩慢，周邊交通混亂，質疑加設職位能否解決工程延後的問題。

議員潘兆平形容啟德郵輪碼頭土地已經「曬太陽」多年，指就連新機場第3跑道亦即將落成，啟德郵輪區的發展卻如此緩慢，令人感嘆。加上由於相關職位原先存在，卻於2019年4月到期撤銷，而其後相關職位的工作則交由土木工程拓展署東拓展處接手，潘質疑東拓展處在承擔相關工作後有否影響其他工作的表現，將來設立兩個職位後又將如何保證工作水平。

土木工程拓展署東拓展處處長梁中立回應指，相關工作在過去兩年由東拓展處處長及副處長分擔，只因啟德郵輪碼頭計劃工作進入高峯期，更涉不少高風險項目，故需要聘請人手處理，他又指未來工程師會嚴格跟進工程時間表及進度，避免出現延遲的情況。

另外，旅遊界議員姚思榮批評啟德郵輪碼頭區域規劃混亂，周邊的交通配套不足，在過去仍然有旅客在郵輪碼頭上岸時旅遊巴士接送旅客亦出現問題。姚又建議當局考慮在啟德郵輪碼頭開展跨境交通，以增強與內地南沙及蛇口港口的競爭力。

發展局首席助理秘書長(工務)陳志豪表示，當局將持續增加旅遊巴上落客處和停車位，而現時宋皇臺港鐵站附近亦設有臨時停車場方便駕車的市民前往。在交通連接不足方面，陳表示d3跑道其在建設中，落成後可以連接碼頭兩端的觀塘及土瓜灣一帶。對於會否開展跨境交通，陳則稱當局沒有相關的資料。