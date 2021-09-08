案件判決被批不公　枉論法治社會　議員批鄭若驊對外解說不足

政府建議在律政司開設兩個首長級政府律師編外職位，為期 5 年，以推行「 願景2030－聚焦法治 」 計劃。立法會人事編制小組委員會今早(8日)召開會議討論有關事項，惟有議員指出近年不少與社會事件有關的案件都被批評判決不公，即使律政司如何強調法治社會也無效，亦有議員直指律政司司長鄭若驊只發稿回應，特別是針對外國政客言論的力度不足，促律政司增加一名發言人主動回應。

議員張華峰表示，留意到法院近年在處理判重大案件，特別是與社會事件有關的案件時，都被大眾批評判決不公平，認為再即使不改變民心，即使律政司如何強調香港是法治社會亦沒有效用，關注新開的編外職位將有何具體工作規劃增強法治教育。議員姚思榮亦關注該兩個職位將來會否成為恒常性職位，以及將如何推廣「 願景2030－聚焦法治 」 計劃。

律政司普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮表示，不少「 願景2030－聚焦法治 」 計劃的工作內容艱深，加上需要與海外政府及組織聯絡，不能只以政府律師處理，故需要增設首長級職位。他又指律政司將加強對學生及公眾的法治教育，亦會針對教師教育。在大眾教育方面，律政司設有律政動畫廊，希望大眾對法治有更全面概念，又希望在疫情更穩定後，到不同地區進行展覽。

另外，本身是律師的議員周浩鼎指出，該律政司除了去不同學校推廣法治精神，在外國政客對香港事務說三道四時，更需要有更有力的回應。他認為現時單靠律政司司長鄭若驊回應或是律政司發出新聞稿回應外國輿論並不足夠，建議未來律政司可以設立多一名發言人咁，直接發聲。丁國榮則回應指，律政司會因應不同情況，選擇以適合的方式回應，包括透過律政司司長本人回應、司長網誌及新聞稿等。